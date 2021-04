L’ambassadeur Rmili aide les opérateurs tunisiens à Kinshasa

Dans le but de soutenir les opérateurs économiques tunisiens, l’ambassadeur de Tunisie à Kinshasa, Bouzekri Rmili s’est entretenu avec Dominique Migisha, Conseiller Spécial du Chef de l’État en charge du Numérique. Il était accompagné par Moez Mlika, DG de la société tunisienne « Hayatcom », installée en RDC depuis trois ans et active dans le domaine des Télécoms et l’installation des réseaux en fibre optique, et son représentant Monsieur Zied Oueslati.

Au cours de l’entretien, le Conseiller Spécial a exprimé son grand soutien aux entreprises tunisiennes et a accordé des facilités au DG de « Hayatcom ».