L’AMT dénonce un comportement « inadmissible » de certains avocats envers le juge d’instruction du Tribunal de Mahdia

-L’Association des magistrats tunisiens (AMT) a dénoncé, jeudi, un comportement « inadmissible » de certains avocats envers le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Mahdia, le qualifiant de « très grave ». Selon un communiqué de l’AMT, des avocats se sont rassemblés, ce jeudi, dans l’enceinte du Tribunal de première instance de Mahdia à l’appel de l’Ordre des avocats de Tunisie, section Mahdia pour dénoncer un mandat de dépôt émis par le juge d’instruction contre un avocat dans le cadre d’une enquête. D’après l’Association, les protestataires se sont rassemblés devant le bureau du juge d’instruction, brandissant des slogans hostiles au juge et contraires au respect des organes judiciaires et aux traditions des relations entre juges et avocats. Les slogans scandés portaient atteinte au juge en sa personne et en sa qualité, a fustigé l’Association, dénonçant la perturbation du déroulement des audiences au siège du Tribunal.

- Publicité-