Lancement de Celavie, projet italo-tunisien d’aquaponie

Celavie, un projet de coopération italo-tunisien dans les secteurs de l’aquaculture et de l’agriculture, financé par l’Union européenne à hauteur de 900 mille euros dans le cadre du programme de coopération transfrontalière ENI Italie-Tunisie et est coordonné par le Consortium régional pour la recherche appliquée et l’expérimentation – Coreras. Les autres partenaires impliqués dans la mise en œuvre du projet sont l’Université de Sfax, le Conseil National de la Recherche – CNR, l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche – UTAP, Green Future et l’Association de la continuité des générations – AGC.

Celavie a pour objectif de soutenir le secteur de l’agriculture et de l’aquaculture, en particulier les zones internes des territoires sicilien et tunisien, à travers des innovations de processus et de produits selon la technologie Aquaponie, qui permet de combiner la production de plantes et d’animaux aquatiques dans un seul cycle éco-durable et garanti.