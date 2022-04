Lancement de la 2ème phase du programme SANAD

L’institution de microfinance internationale « Baobab Tunisie » et l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) à travers son programme Tunisia JOBS ont lancé la deuxième phase du programme « SANAD » visant à soutenir la relance économique des entrepreneurs post crise Covid.

Un accord en la matière a été signé entre les deux parties, a annoncé Baobab Tunisie.

La deuxième phase qui dure neuf mois (Avril/Décembre 2022), est dotée d’un budget de 12 millions de dinars mobilisé par les deux partenaires.

En fait plus de 1 000 bénéficiaires des clients de Baobab seront appuyés afin de leur permettre de maintenir, durant cette période difficile, plus de 1 250 emplois en particulier dans les régions défavorisées.

En effet, ce programme consiste en un mécanisme de soutien financier conçu pour répondre aux besoins spécifiques des entrepreneurs durant cette crise en leur offrant le support financier nécessaire à la relance de leurs activités.

Lancé en fin de 2020, SANAD s’adresse particulièrement aux Petites et moyennes entreprises (PME) qui ont été directement impactées par le COVID-19, pour les aider à maintenir leurs activités, à améliorer les conditions de travail, ainsi qu’à pérenniser les emplois et à créer de nouvelles opportunités d’emplois, selon l’USAID.

Le programme a pu soutenir plus de 4 000 PME dont environ 50% sont situées dans les régions de l’intérieur telles que Beja, Jendouba, El Kef, Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa, Tozeur, Gabès, Sfax, Mahdia, Médenine et El Fahs. En outre, 50 % des bénéficiaires sont des entreprises appartenant à des femmes et à des jeunes.

Par l’intermédiaire de SANAD, Baobab Tunisie et l’USAID ont pu apporter un soutien financier aux PME, à hauteur de 2,3 millions de dinars en subventions et de 24 millions de dinars en prêts.