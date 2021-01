La Tunisie va rejoindre le programme Horizon Europe

Une réunion technique en ligne visant à inclure la Tunisie dans le programme-cadre de R&D de l’Union européenne « Horizon Europe » a eu lieu le 12 janvier. La réunion a rassemblé le comité de suivi des négociations tunisiennes et l’équipe de la Commission européenne chargée de l’association Horizon Europe.

A l’ordre du jour de cette deuxième réunion qui faisait suite à une première déjà organisée en novembre 2020 : les aspects techniques et financiers du processus d’association , le calendrier des cycles officiels de négociations et le temps nécessaire à l’entrée en vigueur effective de l’association.

Le programme de recherche et d’innovation de l’UE (2021-27) « Horizon Europe » aide les chercheurs et les innovateurs de haut niveau à développer et à déployer leurs idées. Il soutient l’excellence scientifique en réunissant les meilleurs talents et en les dotant d’infrastructures de classe mondiale. En outre, il soutient les innovations de pointe et contribue à la création de nouveaux services et marchés.