Fintech- Région MENA : Un programme de pré-incubation au profit des femmes entrepreneurs

Betacube, le programme de Venture Building pour les startups et les entrepreneurs en Fintech et Mobility (technologie financière), vient de lancer son programme de pré-incubation au profit des femmes entrepreneurs de la région MENA (y compris la Tunisie) disposant d’une idée de projet dans le domaine de l’utilisation de la technologie dans la transformation des services bancaires. D’après un communiqué publié par Betacube, ce programme de pré-incubation offre à ces femmes une opportunité de façonner leurs idées.

Ainsi, à la fin des 8 semaines, les bénéficiaires auront déjà commencé le développement et avancé sur le prototype. En fait, grâce à Women in Fintech, les bénéficiaires pourront acquérir les connaissances et le soutien nécessaires pour faire passer leurs idées de projets au niveau du prototype.Elles bénéficieront, également, d’un mentoring exceptionnel grâce aux experts Finastra.Par ailleurs, elles gagneront en visibilité et feront partie d’un réseau d’une large communauté d’entrepreneurs et d’experts partageant les mêmes idées. Afin de bénéficier de ce programme, les candidates doivent être basée dans la région MENA, maîtriser la langue anglaise, être fondatrice ou co-fondatrice d’un projet fintech réalisable et évolutif, et pouvoir consacrer jusqu’à 10 heures par semaine au programme. Les candidates sont invitées à remplir le formulaire disponible sur ce lien : httpss://betacube.typeform.com/to/HSJXTcj6, au plus tard le 14 septembre 2021.