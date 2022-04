Le Fonds monétaire international, par la voix de son e directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale, Jihad Azour, a affirmé que « le gouvernement tunisien a élaboré un programme de réforme prometteur et détaillé et travaille actuellement sur des consultations sur ce programme »,

- Publicité-

Le FMI encourage le gouvernement tunisien à élargir le cercle des consultations tout en s’efforçant d’expliquer les priorités, a ajouté Jihad Azour au cours d’une conférence de presse à distance, ce mercredi.