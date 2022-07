AmenPay: Leader des applications de Paiement Mobile en Tunisie

Dans le cadre de sa stratégie de décashing et d’inclusion financière, AMEN BANK a lancé, depuis 2019, « AmenPay », la 1èresolution bancaire de paiement mobile, 100% tunisienne, développée grâce à ses propres compétences internes, permettant à ses clients de profiter d’une expérience d’achat simple et rapide.

En effet, le téléchargement de la solution AmenPay, est gratuit sur Play Store et App Store, sans frais ni commission supplémentaire ; c’est ainsi que les clients n’ont plus besoin de faire la queue à la caisse pour payer leurs achats.

Cette solution innovante fonctionne via la technologie « QR Code » et « NFC » de mobile à mobile pour les opérations d’achat et répond parfaitement aux normes internationales de sécurité. Elle permet aussi le transfert d’argent du portefeuille de monnaie électronique du client à un autre,ainsi que les opérations de « Cash-in » (via compte, via carte et en espèces) et les opérations de « Cash-out » sans carte, même via DAB, en se basant sur la génération d’OTP (mot de passe dynamique).

Pa ailleurs et dans le cadre des objectifs fixés par la Banque Centrale de Tunisie, AMEN BANK a été un acteur principal pour arrêter un plan d’actions, afin d’asseoir les prérequis technico-fonctionnels du paiement mobile et assurer une interopérabilité entre les différents intervenants banques et établissement de paiement.

Etant toujours à la pointe de l’innovation, mise au service de sa stratégie de digitalisation, AMEN BANK a été présente parmi les banques, qui ont participé à la cérémonie de kick-off du paiement mobile, qui s’est tenue à la Banque Centrale de Tunisie et elle a joué un rôle important dansle lancement du nouveau moyen de paiement dans un environnement d’interopérabilité totale entre les différents acteurs du marché.

Il est à rappeler qu’AmenPaya obtenu en 2021 la distinction du « Best Digital WalletTunisia » par le magazine « Global Banking& Finance Review ». Ce prix a souligné la pertinence de la stratégie de digitalisation d’AMEN BANK, basée en particulier sur l’innovation continue et la complétude de son offre digitale.