Lancement du programme national du tourisme pour les jeunes de Borj Cedria

La ministre de la jeunesse et du sport, Asma Shiri s’est rendu jeudi après-midi au village touristique « Essanawbar » de Borj Cedria (Ben Arous), où elle a assisté aux activités amorcées à l’occasion du programme estival de la jeunesse, baptisé « natation et formation ».

Ces activités entrent dans le cadre du programme national du tourismes des jeunes, édition 2020.

Shiri était accompagnée du directeur général de la jeunesse, Hichem Aissa et du délégué régional de la jeunesse et du sport dans la région, Moncef Chalghaf, outre des cadres régionaux.

A cette occasion, la ministre a, dans son allocution d’ouverture, salué les efforts considérables consentis par les jeunes pour la réalisation et la réussite du programme national du tourisme des jeunes dans ce contexte post Covid.