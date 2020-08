Lancement du système de communication à distance entre les directions centrales et régionales du ministère des Finances

Le ministère des Finances a lancé, lundi, officiellement à Tunis, le système de communication à distance entre ses différentes directions centrales et régionales, que ce soit en Tunisie ou à l’étranger.

Ce projet permettra de renforcer la communication entre les structures du ministère et de se concerter sur la mise en œuvre des décisions prises par le déparement, a indiqué le ministre des Finances, Mohammed Nizar Yaich, lors de la cérémonie de lancement de ce système tenue au siège du ministère à la Kasbah en présence de l’ambassadeur des Etats Unis Donald Blum.Le système apportera une plus grande efficience, notamment, en ce qui concerne la mise en application des différents dispositifs, d’autant que les administrations régionales sont plus proches des contribuables et de leurs préoccupations, a-t-il ajouté.

« Ce nouveau système, en cours de réalisation dans le cadre d’un projet de coopération entre le ministère et l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), permettra également, aux cadres du département de suivre les sessions de formation qui sont organisées par l’Ecole nationale des finances », a noté le ministre.

Et d’ajouter que le projet fait partie d’un programme global visant la numérisation du ministère des Finances. A cet égard, des mesures ont été prises au niveau de la direction générale des impôts, de la Douane et de la Comptabilité Publique et du Recouvrement.

De son côté, l’ambassadeur des Etats Unis en Tunisie, Donald Blum, a souligné que le lancement de ce nouveau système s’inscrit dans le cadre d’une initiative visant à renforcer le réseau de communication sécurisé du ministère des Finances, et ce, en reliant 8 bureaux régionaux à cinq directions à Tunis, afin d’optimiser le temps et les ressources limitées.

Il a fait savoir, aussi, qu’environ 3000 employés du ministère ont été formés dans le domaine de le domaine de l’octroi de services, dans le but de faciliter et d’améliorer les prestations fournies aux clients via Internet.

Blum a mis l’accent, en outre, sur l’importance que revetent les solutions numériques aujourd’hui, particulièrement avec la propagation du coronavirus, car elles facilitent l’accès aux services destinés aux entreprises et aux particuliers et favorisent la transparence.

Il a également affirmé que le gouvernement des Etats-Unis travaille en étroite collaboration avec le ministère des Finances dans les domaines de la gestion des impôts et de la politique fiscale, et ce, en fournissant l’expertise et les solutions électroniques nécessaires pour soutenir les réformes financières prioritaires en Tunisie.