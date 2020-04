Lancement d’un mécanisme de garantie des crédits accordés aux entreprises sinistrées

Le gouvernement a lancé officiellement un mécanisme de garantie des crédits de gestion et d’exploitation accordés par les banques aux entreprises sinistrées en raison de la propagation de la pandémie de coronavirus, ce qui permettra de garantir de nouveaux crédits aux alentours de 500 MD.

Ce mécanisme créé en vertu du décret gouvernemental n°6 publié au Journal Officiel de Tunisie (JORT), datant du 18 avril 2020, s’inscrit dans le cadre de l’ensemble de mesures fiscales et financières pour alléger les effets de la propagation du COVID-19.

Il (mécanisme) garantit les crédits octroyés durant la période allant du 1er mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, à condition que ces crédits soient remboursés durant une période de sept ans avec deux années de grâce.

Ce mécanisme consacrera 100 MD à partir des ressources du Fonds National de Garantie et toutes les autres ressources mises à sa disposition conformément aux dispositions en vigueur en faveur de ce mécanisme.

Le gouvernement a confié à la Société Tunisienne de Garantie (SOTUGAR), la gestion de ce mécanisme en vertu d’un accord signé avec le ministère des Finances ayant pour but de fixer les conditions et les méthodes de gestion.