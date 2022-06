Lancement le 15 juin, de la plateforme « Intra-African Desk », entre la Tunisie, le Ghana, le Nigeria, le Maroc et le Sénégal

L’Intra-African Desk, une plateforme qui a pour objectif de renforcer les relations commerciales et d’affaires entre la Tunisie, le Ghana, le Nigeria, le Maroc et le Sénégal, sera lancée le mercredi 15 Juin 2022, lors d’une conférence hybride, a fait savoir, lundi, la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce, AHK Tunisie.

La conférence sur le thème « Intra-African Desk : Une passerelle vers l’Afrique » a pour objectif de présenter cette plateforme et les objectifs de son lancement. Elle est organisée par la Chambre Allemande de Commerce et d’Industrie au Maroc pour le compte du programme Business Scouts de l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), en collaboration avec l’AHK Tunisie, l’AHK Nigeria et l’AHK Ghana.

Cette plateforme comportera, en effet, des informations économiques sur les différents pays ainsi que les données nécessaires pour aider les investisseurs des pays concernés à mettre en œuvre leurs stratégies business.

Elle regroupera aussi, les partenaires locaux qui peuvent aider les investisseurs des différents pays à s’implanter, importer ou exporter vers les marchés respectifs.

Les « business scouts for development » interviennent en tant qu’experts du développement dans une quarantaine de pays dans le monde pour le compte du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). Ils conseillent des entreprises allemandes, européennes et locales sur des thèmes liés au développement et encouragent l’engagement responsable en matière économique au travers des projets de coopération. « Les business scouts for development » collaborent étroitement avec des partenaires issus du secteur privé et des organismes de formation professionnelle en Allemagne et dans les différents pays.