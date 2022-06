Elle lève de 8 MUSD pour une plateforme éducative durable

La startup tunisienne Gomycode a récemment clôturé un tour de table en série A de 8 millions de dollars mené par AfricInvest, par l’intermédiaire du Cathay AfricInvest Innovation Fund (CAIF), Proparco et Wamda Capital qui a également continué à investir, après son investissement initial lors de la levée de fonds d’amorçage. Les fonds permettront à la startup de poursuivre sa mission de démocratisation à l’éducation technologique dans la région MENA et Afrique.

“Cette levée de fonds nous permettra de continuer à remplir notre mission de construire une plateforme éducative durable, scalable et accessible en Afrique et au Moyen-Orient. Dans une région où 50% des jeunes diplômés se retrouvent au chômage, où la croissance démographique dépasse de loin l’évolution des capacités éducatives existantes et où l’on trouve une jeunesse dynamique désireuse d’apprendre et d’acquérir de nouvelles compétences” explique Amine Bouhlel, co-fondateur et COO de Gomycode.