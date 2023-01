6850 dossiers déposés sur la plateforme « Raidat » au 18 janvier 2023

Le nombre de dossiers déposés sur la plateforme électronique de gestion du programme d’entrepreneuriat féminin et d’investissement « Raidat » a atteint, au 18 janvier 2023, 6850 dossiers relatifs à la création ou à l’extension d’un projet, selon un communiqué publié aujourd’hui, jeudi, par le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.

Le ministère appelle les femmes et jeunes filles qui souhaitent créer des micros, petites et moyennes entreprises, déjà inscrites sur la plateforme Raidat, à parachever le dépôt de tous les documents constituant le dossier de demande de financement dans les plus brefs délais.

Le programme Raidat vise à encourager les femmes et les jeunes filles à lancer leurs propres projets à travers 7 lignes de financement pour accorder des microcrédits ainsi que des crédits à moyen et long terme à des conditions avantageuses pouvant atteindre 300 mille dinars.

