L’ANSI met en garde contre les menaces cybernétiques et les emails douteux

L’Agence Nationale de la Sécurité Informatique (ANSI) a appelé, vendredi, les entreprises à faire preuve de vigilance face aux menaces cybernétiques et à mettre en garde leurs salariés contre les emails douteux qui pourraient être infectés par des ransomwares (type de programme malveillant conçu pour pirater les ordinateurs et forcer les victimes à payer une rançon pour que leurs fichiers soient déchiffrés).

Dans un communiqué, l’ANSI a préconisé les internautes à prendre les mesures préventives nécessaires au niveau des serveurs de messagerie, en veillant notamment à appliquer des règles de filtrage rigoureuses pour éviter tout accès d’administration non autorisé aux serveurs de messageries et à maintenir à jour les solutions anti-virus.

L’agence a, en outre, mis l’accent sur la nécessité de vérifier l’authenticité et la fiabilité de l’expéditeur et de le contacter par téléphone avant de répondre au message reçu par e-mail.

Il est également, recommandé de contacter le responsable de la sécurité des systèmes d’information de l’entreprise si jamais le contenu de l’email est douteux et de vérifier si les messages, qui sollicitent les données privées, comportent des erreurs de frappe, des fautes d’orthographe ou des expressions inappropriées.

En cas de doute, il est impératif de ne pas y répondre, de cliquer sur les liens hypertextes ou les images qu’ils contiennent et supprimer-les immédiatement, prévient encore l’ANSI.

