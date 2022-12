L’ANSI appelle les parents à surveiller les activités en ligne de leurs enfants

L’Agence nationale de la sécurité informatique a appelé les parents à surveiller les activités en ligne de leurs enfants de manière continue et intelligente basée sur un dialogue constructif, mettant en garde contre le danger de certains jeux électroniques disponibles sur les ordinateurs ou les Smartphones et contre les messages que leurs enfants pourraient échanger avec des inconnus à travers les réseaux sociaux.

L’agence a expliqué, dans un communiqué publié hier soir, que le processus de sollicitation des enfants se fait sur certains sites par les influences psychologiques ou les tentations matérielles pour leurs soutirer des informations personnelles afin de les piéger et de les mettre dans un état d’addiction ou les amener à pratiquer la violence ou le meurtre ou encore les inviter à réaliser des défis les conduisant au suicide, comme A4 Challenge, Le Jeu du foulard, Mariam, et the Blue Whale.

L’Agence nationale de sécurité informatique a appelé tous les parents à parler à leurs enfants des dangers d’Internet et des moyens de les éviter, tout en les alertant sur la nécessité d’informer leurs parents en cas de contenu violent ou suspect. L’agence a recommandé d’apprendre aux enfants à consulter leurs parents avant d’installer un jeu sur l’ordinateur ou le Smartphone qu’ils utilisent, outre la nécessité d’adopter des programmes pour contrôler la durée d’utilisation des ordinateurs et des Smartphones par les enfants et pour suivre leurs activités sur Internet. L’agence a conseillé d’adopter des programmes qui aident à sélectionner le contenu des jeux électronique.