L’ANSI met en garde contre un faux communiqué visant les étudiants

L’Agence nationale de sécurité informatique (ANSI) a mis en garde les diplômés du baccalauréat contre un faux communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur relayé sur les réseaux sociaux qui promet une bourse d’études , selon un communiqué publié par l’agence.

Et de préciser que ce communiqué mensonger incite les nouveaux étudiants à accéder à un site Web suspect et à inscrire leurs données personnelles. L’ANSI appelle les utilisateurs des réseaux sociaux à vérifier tous les contenus reçus et à se référer à chaque fois aux sources officielles et aux structures nationales pour assurer la crédibilité des communiqués publiés.

L’ANSI a appelé à ne pas divulguer des données personnelles ou privées sur internet et sur les réseaux sociaux pour éviter aux pirates de les voler et de les exploiter