L’Agence Nationale de la sécurité Informatique (ANSI) a mis en garde, vendredi, les internautes contre l’existence d’un logiciel malveillant connu sous le nom de « FFDroider » affectant les systèmes Windows.

Ce logiciel vole les informations d’identification et les cookies stockés dans les navigateurs pour détourner les comptes de médias sociaux (Facebook, Instagram et Twitter) de leurs victimes. Selon l’agence, les analyses des systèmes infectés ont révélé que les causes principales d’infection sont liés au téléchargement de logiciels crackés et gratuits ainsi que des jeux depuis des sites web malveillants. Dans ce contexte, l’ANSI appelle les internautes à faire preuve de vigilance, en mettant à jour régulièrement le système d’exploitation, le navigateurs web et la solution antivirus. Elle a également, mis l’accent sur l’impératif de vérifier l’authenticité des expéditeurs avant la lecture de chaque message reçu par e-mail, ou par messagerie de Facebook / WhatsApp / Instagram et de ne pas y répondre en cas de doute. L’agence a recommandé d’éviter l’installation de logiciels, d’applications ou d’extensions depuis des sources non fiables, de se connecter à Internet via un compte utilisateur limité et d’installer les « Web Of Trust (WOT) » «Netcraft / Netcraft Phishing Protection » et « adblockplus» pour vérifier la fiabilité des sites web visités et bloquer les annonces publicitaires douteuses.