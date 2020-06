L’APIA approuve 9 projets agricoles d’une valeur de 22,3 MD

La Commission nationale d’octroi des avantages relevant de l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), a approuvé 9 projets agricoles d’une valeur de 22,3 MD (millions de dinars), selon un communiqué publié sur la page facebook de l’APIA.

Ces projets vont bénéficier de subventions et incitations de l’ordre de 2,9 MD et permettront de créer environ 52 emplois permanents. Ils seront réalisés dans les gouvernorats de Sfax, Kairouan, Sousse, Bizerte et Nabeul.Parmi ces projets, la commission a approuvé, pour la première fois, la création d’une unité de production de pâte biologique dans le gouvernorat de Sfax, d’une valeur de 6 MD.En outre, la commission a approuvé l’octroi de 8 crédits fonciers d’une valeur de 1,3 MD répartis sur 86 hectares, dans les gouvernorats de Sidi Bouzid, Kasserine et Zaghouan