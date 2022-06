L’APIA approuve le financement de 7 projets d’investissement d’une valeur globale de 9 ,2 MD

La Commission nationale d’octroi des avantages relevant de l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) a approuvé lundi, 6 juin 2022, le financement de 7 projets d’investissement d’une valeur globale de 9,2 millions de dinars( MD).

Ces projets, qui sont répartis sur cinq gouvernorats; à savoir Bizerte, Monastir, Sousse, Mahdia et Nabeul, bénéficieront des avantages financiers à hauteur de 2,9 MD, précise l’APIA sur sa page officille facebook.

Pour ce qui est des prêts fonciers, la commission a approuvé 7 crédits d’une valeur de 1,5 MD sur une superficie de 67 hectares dans les gouvernorats de Béja, Sidi Bouzid et Kasserine.

Les investissements agricoles approuvés ont atteint, à fin avril 2022, 137,9 MD contre 115,1 MD, au cours de la même période de l’année précédente, enregistrant ainsi une baisse de 16,8 % en nombre et une évolution de 19,8 % en valeur.

- Publicité-