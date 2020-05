Le ministre de l’Intérieur, Hichem Mechichi a indiqué, dimanche en fin de matinée, que « les choses avancent comme il se doit » pour ce qui concerne l’application des mesures interdisant et réduisant les déplacements entre les villes et les gouvernorats.

Ces décisions ont été prises dans le cadre des efforts visant à limiter la propagation du coronavirus, a-t-il rappelé, précisant qu »il n’y a pas à l’heure actuelle de problème ».

Mechichi qui effectuait une visite d’inspection à l’avenue Habib Bourguiba à la capitale où des unités sécuritaires étaient déployées, a expliqué dans une déclaration aux médias, que les mesures d’interdiction appliquées par le département visent à protéger les citoyens.

Il s’est félicité de l’interaction positive et spontanée des Tunisiens avec les mesures prises en respectant l’interdiction des déplacements entre les gouvernorats sauf pour cas de force majeure.

Il a dit espérer que l’Aïd se passe dans de bonnes conditions grâce aux grands efforts déployés par les unités sécuritaires, affirmant que ces unités, en plus de leur contribution contre le coronavirus, continuent leur travail en matière de lutte contre les crimes organisés et la prévention routière.

Mechichi a salué les efforts déployés par les forces de sécurité durant Ramadan ayant permis, selon lui, de réduire la propagation de l’épidémie de Covid-19.

« Les résultats enregistrés en matière de lutte contre le Covid-19 sont rassurants jusque-là mais exigent de continuer le travail », a-t-il dit.

Pour ce qui concerne les crimes en lien avec le Covid-19 en termes de spéculation mais aussi des menaces terroristes, Mechichi a affirmé que les unités sécuritaires y ont fait face avec efficacité et rigueur.

Sur un autre plan, le ministre a affirmé que les unités sécuritaires sont prêtes à assurer la sécurisation des frontières face aux développements que connait la crise libyenne.