L’approvisionnement du marché local en engrais chimiques au cœur d’une séance de travail ministérielle

Une séance de travail ministérielle consacrée au dossier d’approvisionnement du marché local en engrais chimiques durant la saison agricole 2023-2024, s’est tenue vendredi, au palais du gouvernement à la Kasbah, sous la présidence de la Cheffe du Gouvernement Najla Bouden.

Les membres du gouvernement prenant part à cette séance ont pris connaissance du degré d’avancement des préparatifs pour la saison agricole prochaine notamment en matière d’approvisionnement en engrais chimiques destinés au marché local, en fonction des ventes du Groupe Chimique Tunisien durant la saison 2022-2023 et des besoins prévisionnels de cette saison en matière d’engrais fixés par le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Une série de recommandations a été formulée à l’issue de cette séance. Il s’agit particulièrement, d’accélérer la constitution de stocks d’engrais pour couvrir les besoins de la saison des grandes cultures 2023-2024, d’ordonner l’adoption du système informatique » Engrais » pour le suivi de la distribution des engrais sur le marché tunisien, du producteur au consommateur final et de maintenir inchangée les prix des engrais chimiques de base pour faire face aux difficultés rencontrées par les agriculteurs à cause de la succession des périodes de sécheresse.

Il a été en outre décidé de mettre en place un plan d’action bien ficelé en fonction des priorités du secteur, notamment la numérisation des différentes filières agricoles pour une agriculture moderne, compétitive et durable.

