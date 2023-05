L’approvisionnement en carburants reprendra son rythme normal avant ce week-end

L’approvisionnement des stations-service en carburants reprendra son rythme normal avant ce week-end, a fait savoir, mercredi, le Directeur Général des hydrocarbures au ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Rachid Ben Dali.Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a précisé que des rumeurs selon lesquelles il y aurait eu une pénurie de carburants avaient circulé en début de cette semaine, ce qui a provoqué un effet de panique et une prise d’assaut des stations-service.Par conséquent, a-t-il souligné, le stock de carburants a été consommé de « façon anormale », ce qui a entraîné une pénurie dans certaines stations. Ben Dali a, à cet égard, appelé les citoyens à éviter toute panique, précisant que son département a dépêché des cargaisons supplémentaires de carburants afin de faire face à cette pénurie, outre les navires qui devront arriver dans les prochains jours.

La Fédération du pétrole et des produits chimiques relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), avait démenti, lundi, l’existence d’une grève dans le secteur des carburants, précisant qu’il s’agissait de « rumeurs infondées ».

Mardi soir, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden avait présidé une séance de travail, au palais de la Kasbah, consacrée au suivi de l’approvisionnement en produits énergétiques.Lors de cette séance, la cheffe du gouvernement avait mis l’accent sur l’importance de développer le système d’approvisionnement en carburants dans l’ensemble des régions du pays à moyen et à long termes et de préserver la sécurité énergétique nationale.