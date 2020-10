L’armée nigériane se prépare à la cyberguerre face à l’emprise croissante des réseaux sociaux

Confrontée à l’influence croissante des réseaux sociaux dans la contestation populaire et la lutte contre le terrorisme, l’armée nigériane va tenir des exercices de guerre cybernétique. Les premières du genre pour une armée africaine, affirme l’Etat-major nigérian.

Selon les données rapportées par l’agence Ecofin, l’armée nigériane a annoncé la tenue de la quatrième édition de son exercice annuel dénommé CROCODILE SMILE, qui se déroule traditionnellement au cours du dernier trimestre de l’année.

Prévu sur plus de deux mois, du 20 octobre au 31 décembre 2020, l’exercice CROCODILE SMILE VI, « est délibérément conçu pour être global et inclure des exercices de guerre cybernétique conçus pour identifier, suivre et contrer la propagande négative dans les médias sociaux et dans le cyberespace », indique un communiqué de l’armée. « Il s’agit du tout premier exercice de cyberguerre mené dans l’histoire des forces armées africaines » soutient l’armée nigériane.

L’exercice comprendra également « une composante d’identification positive visant à identifier les terroristes de Boko Haram fuyant le nord-est et d’autres régions du pays, à la suite des actions en cours sur les différents théâtres d’opérations, en particulier dans le nord-est, le centre-nord et le nord-ouest du Nigéria ».

Ces exercices inédits que compte mener l’armée nigériane, interviennent dans un contexte marqué par la montée de l’influence des réseaux sociaux dans le pays.