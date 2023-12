L’armée soudanaise intensifie ses frappes aériennes dans la capitale

L’armée soudanaise a intensifié ses frappes aériennes dans la capitale, Khartoum, en dépit des pourparlers organisés sous l’égide de l’Arabie saoudite et des États-Unis en vue de mettre un terme aux combats actuels.

L’absence de progrès lors des discussions dans la ville saoudienne de Jeddah a réduit à néant les espoirs de résolution du conflit entre l’armée et les forces paramilitaires de soutien rapide.

Un habitant d’Omdurman, une ville qui jouxte Khartoum, a déclaré à l’agence de presse Reuters que l’armée « tirait de manière agressive et que les tirs atterrissaient souvent sur des maisons civiles ».

Les pourparlers de Djeddah ont été suspendus pour la première fois en juin et ont repris en octobre. Citant des sources soudanaises présentes lors des réunions, Reuters a déclaré que les pourparlers avaient été ajournés cette semaine sans qu’aucun nouvel accord n’ait été conclu.

La guerre qui dure depuis des mois a déplacé plus de 6,5 millions de personnes, dévasté l’économie et déclenché des massacres ethniques au Darfour.

- Publicité-