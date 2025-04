L’armée tunisienne participe du 22 au 30 avril à l’exercice militaire « African Lion 25 »

Des membres des forces armées tunisiennes participeront à l’exercice militaire « African Lion 25 » qui se déroulera en Tunisie du 22 au 30 avril courant.

Cet exercice a pour objectif de renforcer et soutenir les forces stratégiques militaires conjointes afin de répondre aux crises, aux urgences et menaces transfrontalières, indique un communiqué publié, vendredi, par le ministère de la Défense.

Il concerne aussi l’échange des compétences dans la planification des opérations conjointes, les interventions médicales et la sécurité cybernétique.

Prendront part à cet exercice, les forces militaires des pays frères et amis à savoir la Libye, le Sénégal, le Ghana, le Kenya, le Nigéria, l’Italie, la France et l’Espagne; en plus d’un nombre d’observateurs d’Egypte, de Grèce, et de l’Organisation du Traité de l’Atlantique du Nord (OTAN).

A cette occasion, des sessions de formation et des cours théoriques seront donnés dans l’ingénierie militaire, la sécurité cybernétique, les affaires juridiques, les relations publiques et les techniques de la communication opérationnelle.

Ces sessions seront supervisées par des cadres militaires tunisiens et américains dans le but de s’informer des dernières nouveautés technologiques et techniques dans les différentes spécialités.