L’ARP adopte le projet de loi portant approbation de l’accord de garantie entre la République tunisienne et l’AFD

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, lors d’une plénière tenue, mardi, un projet de loi portant approbation de l’accord de garantie conclu le 19 mars 2021 entre la République tunisienne et l’Agence française de développement (AFD), relatif au crédit accordé. à l’Office national de l’assainissement (ONAS) pour financer la quatrième tranche du programme national d’assainissement rural à hauteur de 50 millions d’euros (166,5MD)

- Publicité-

L’Office national de l’assainissement (ONAS) interviendra, grâce à ce crédit, pour l’assainissement de 36 régions (plus de 3 000 habitants concernés) appartenant à 13 gouvernorats (Béja, Jendouba, Manouba, Nabeul, Sousse, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Sfax, Gabès, Médenine, Tozeur et Kébili) et qui étaient classées “zones rurales”.

Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure et ministre des Affaires locales et de l’Environnement par Intérim Kamel Eddoukh a fait savoir que l’ONAS intervient dans 186 municipalités et que 164 autres municipalités nécessitent des investissements en matière d’assainissement de l’ordre de 6500 millions de dinars.

Et d’ajouter « nous ne pouvons pas réaliser tous ces investissements dans une seule quinquennie mais nous allons établir des priorités pour les réaliser sur des étapes ».