 L’ARP entend se pencher sur l’indépendance de la BCT, selon son vice président R.Jaidane

Dans des déclarations mardi 23 mai à Radio Shems FM, le vice président de l’ARP, chargé des réformes, Riadh Jaidane, a affirmé que le Parlement va s’engager dans une étape de réforme globale de la législation, notant que ces réformes doivent être nationales, émanant de l’intérieur et non pas dictées de l’étranger.

Il a estimé que la réforme du système fiscal doit tendre à alléger les charges et à réaliser la justice fiscale, ajoutant qu’il est proposé que la commission des finances de l’ARP participe à la fixation des grandes orientations de la loi de finances avant son élaboration définitive.

Jaidane a signalé que des discussions sont en cours entre le président de l’ARP et la cheffe du gouvernement sur un train de projets de lois préparés par le gouvernement actuel et devant être présentés au parlement dont la législation relative aux changes et l’indépendance de la Banque centrale de Tunisie.

Pour Jaidane, il est essentiel de réviser la loi organisant le travail de la BCT et son indépendance, d’autant, a-t-il dit, que l’expérience a prouvé l’échec de la législation adoptée au cours des dernières années.

Il a évoqué des avis d’experts signalant l’existence d’une problématique concernant l’indépendance de la BCT et ses rapports avec les banques.

« Nous nous trouvons dans une nouvelle étape qui exige de rompre avec tout ce qui a entravé l’action de l’Etat, a-t-il dit.