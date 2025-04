L’ARP n’est pas le « Parlement des prêts », selon un député

Au moins 1.024 étudiants internationaux dans 160 établissements, universités et systèmes universitaires aux États-Unis ont vu leurs visas révoqués ou leur statut juridique résilié depuis la fin mars, rapporte L’agence de presse Associated Press (AP).

L’administration du président américain Donald Trump a fait valoir qu’elle devrait être autorisée à expulser des non-citoyens en raison de leur implication dans un activisme pro-palestinien sur les campus à travers les États-Unis.

Mais dans la grande majorité des révocations de visa, les collèges disent qu’il n’y a aucune indication que les étudiants ciblés ont joué un rôle dans les protestations, précise l’AP.

Dans des messages envoyés à leurs campus, les établissements universitaires ont indiqué qu’ils demandaient au gouvernement fédéral de répondre aux questions sur ce qui a mené à la résiliation du visa et du statut de résident.

« Nous vivons une époque sans précédent, et nos principes directeurs habituels pour vivre dans une société démocratique sont remis en question », a déclaré le chancelier de l’université du Massachusetts à Boston, Marcelo Suarez-Orozco.

