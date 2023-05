L’attaque de Djerba va «renforcer la position de Saied vis-à-vis de l’Occident et des USA»

Qualifiée par les autorités tunisiennes d’ « acte criminel », donc non terroriste, la fusillade aux abords de la synagogue de la Ghriba qui a fait 5 morts, dont 3 sécuritaires et deux visiteurs, n’a pas encore livré tous ses tenants et aboutissants , mais il est presque certain qu’elle devrait amener l’Occident à renforcer la sécurité tunisienne sans renoncer à ses critiques sur l’orientation politique du président de la République Kais Saied.

Selon le directeur général d’International Interest, la société internationale spécialisée dans le risque et le renseignement, Sami Hamdi, la communauté juive ne doit pas s’attendre à d’autres attaques. Les services de sécurité tunisiens prendront sans doute très au sérieux une attaque de ce type, de sorte que les protocoles de sécurité autour du site seront probablement renforcés et que les opérations antiterroristes s’intensifieront dans l’ensemble du pays

D’après le directeur associé et responsable du MENA Country Risk Desk chez S&P Global Market Intelligence, Jack Kennedy, les forces de sécurité tunisiennes réagiront activement. Il a déclaré à The Media Line que le tourisme est une source majeure de devises étrangères et que, dans l’état actuel de l’économie tunisienne, il n’est pas possible de risquer de ternir davantage sa réputation de peur de nuire au secteur touristique.

En outre, il pense que l’incident pourrait servir de levier à Kais Saied pour obtenir davantage de coopération de la part de l’Occident, malgré ses critiques à l’égard des mesures autoritaires du président tunisien.

Cet incident, a-t-il déclaré, « est susceptible de renforcer la position de Saied en ce qui concerne le maintien d’une relation plus forte avec l’Occident, en particulier avec les États-Unis, pour ce qui est de la coopération en matière de sécurité et de l’aide financière ».

L’expert a fait valoir qu’étant donné qu’il s’agit de la première attaque contre la communauté juive tunisienne depuis 2002, elle sera probablement perçue « comme faisant partie d’une préoccupation plus large selon laquelle un effondrement majeur de l’économie tunisienne et des forces de sécurité conduirait à davantage de violence motivée par la religion ».

Les tentatives de Saied de s’éloigner des institutions démocratiques tunisiennes ont entraîné des réductions de financement de la part des partenaires occidentaux, a-t-il expliqué. Toutefois, cela ne s’est pas nécessairement reflété dans l’aide liée à la sécurité et au renseignement. Kennedy estime que ce type d’incident est susceptible de recentrer l’attention sur l’importance de ces types de coopération.

Par conséquent, s’il est peu probable que l’attentat « renforce le soutien à l’orientation politique de Kais Saied, il peut servir à orienter le soutien, aussi critique soit-il, vers un objectif purement sécuritaire ».

Le présumé argumentaire de Saied

Sami Hamdi est d’accord, affirmant que l’attaque « est susceptible d’encourager davantage la normalisation internationale du 25 juillet de Saied, car son gouvernement insistera sur le fait qu’il devrait y avoir une plus grande coordination pour ‘s’attaquer au terrorisme et à l’extrémisme’, que la tr renforcer la position de Saied en ce qui concerne le maintien d’une relation plus forte avec l’Occident, en particulier avec les États-Unis ansition démocratique ‘n’a pas réussi à traiter’ et que la communauté internationale devrait cesser de traîner les pieds en ce qui concerne l’assistance financière et soutenir ses initiatives économiques », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la population juive du pays, M. Hamdi affirme que l’attitude générale des Tunisiens à l’égard de la communauté juive est une attitude de tolérance.

« Ils sont considérés comme des Tunisiens et l’antisémitisme à l’égard de la population n’a jamais été présent dans le discours populaire et social », a-t-il déclaré.

Nadeem Ahmed Moonakal, chercheur à l’Institut international Rasanah pour les études iraniennes à Riyad, a déclaré à The Media Line que, bien qu’il soit ouvertement pro-palestinien, « le gouvernement tunisien a veillé à assurer la sécurité des minorités juives dans le pays ».

Il a ajouté qu’il y a quelques années, Saied a visité la synagogue de la Ghriba où il a fait l’éloge des Juifs tunisiens qui ont lutté contre le colonialisme et a souligné les valeurs historiques et civilisationnelles de la coexistence pacifique en Tunisie.