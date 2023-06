L’attractivité touristique de la Tunisie se confirme

Le président de la fédération tunisienne des agences de voyages , Ahmed Ben Taieb a indiqué, mardi 20 juin, à Radio Shems FM, qu’en confirmation de l’attractivité touristique de la Tunisie à l’échelle mondiale, la demande de la destination tunisienne au cours de la nouvelle saison touristique de cet été 2023 est très forte, notamment pour la période de pointe coïncidant avec les mois de juillet et d’août.

Outre les marchés traditionnels notamment France, l’Allemagne et la Grande Bretagne, la nouvelle saison touristique 2023 enregistra la venue, en Tunisie, de touristes de nouveaux marchés, dont la Pologne, la Roumanie et l’Arménie, parallèlement aux marchés algérien, libyen et au marché local, a dit Ahmed Ben Taieb qui a attribué cette relance à la relance que connaît le tourisme à l’échelle mondiale, sans oublier, a-t-il noté, que la Tunisie a toujours été une destination touristique attractive pour les familles et à des prix très compétitifs par rapport à des destinations similaires comme la Turquie, l’Egypte ou encore le Maroc.