L’auteur de l’attentat de Nice serait un Tunisien, selon 3 médias français

Le profil de l’assaillant est encore incertain, mais l’hypothèse de l’islamiste radical est avancée. « L’auteur n’a pas arrêté de répéter Allahou Akbar devant nous au moment où il était médicalisé », a indiqué le maire de Nice Christian Estrosi devant les caméras.

- Publicité-

Trois médias français disent qu’il est un Tunisien. Selon Nice Matin, l’assaillant serait un jeune homme âgé de 21 ans, de nationalité tunisienne. D’après BFM, l’assaillant a donné une identité aux forces de l’ordre qui tente de la vérifier via les empreintes digitales, il se dit donc Tunisien, en situation irrégulière en France et arrivé début octobre via l’île de Lampedusa. Le Parisien indique son nom qui serait Brahim. A. L’individu n’est pas connu des services de police.