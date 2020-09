Ennahdha condamne l’attentat de Sousse et ses commanditaires

Le mouvement Ennahda a énergiquement condamné l’attaque terroriste perpétrée, dimanche, à Sousse et ses commanditaires.

« De telles opérations sont traîtresses et lâches, et les Tunisiens ne feront que renforcer leur cohésion, leur solidarité et l’adhésion à la paix civile », affirme le parti, ajoutant que « les forces de sécurité ont réagi rapidement et ont éliminé les terroristes en un temps record, ce qui reflète le haut niveau de préparation des forces de sécurité et des forces militaires ».

Dans un communiqué, Ennahdha souligne que « nous condamnons fermement l’opération terroriste, ainsi que tous ceux qui la soutiennent à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. »