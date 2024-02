L’auto-emploi, expédient idoine contre le chômage

En fait de lutte contre le chômage, les expédients pour s’en tirer sont manifestement du petit nombre, et s’il leur arrive d’exister, ils devront être adossés à des paramètres solides tels que la croissance et l’investissement. La Tunisie s’attaque à ce fléau avec les moyens du bord, et le dernier en date d’entre eux que l’on s’apprête à mette en œuvre s’appelle l’auto-emploi.

Le ministère de l’Emploi envisage de lancer de nouvelles procédures incitant à l’auto-emploi parmi les auto-entrepreneurs, en leur offrant un régime forfaitaire d’imposition sur les bénéfices d’une valeur allant de 100 à 200 dinars par an, et les exonérant du paiement des cotisations sociales et des impôts au cours de la première année de leur activité. C’est ce qu’a annoncé, ce mercredi, la directrice générale de la promotion de l’emploi au ministère, Fayza Kallel.

Lors d’une journée d’information organisée aujourd’hui, mercredi, par le Challenge Fund For Youth Employment (CFYE) sur l’apprentissage sur les modèles de l’auto-emploi au sein du CFYE, elle a indiqué que les mesures programmées ont pour objectif de faciliter le lancement des projets et l’adoption d’un mécanisme de paiement à distance via une plateforme électronique au profit de ces entreprises.

Elle a expliqué que le ministère compte également encourager la création d’entreprises privées en accordant des incitations aux fondateurs de ces entreprises, qui, selon elle, répondent aux besoins sociaux et contribuent à réduire le taux de chômage à travers une redistribution équitable des richesses parmi les citoyens, ajoutant que le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a inclus de nouveaux mécanismes dans les programmes de formation permettant une formation spécifique sur demande.

Concernant la formation professionnelle, elle a évoqué un certain nombre de nouveaux programmes de formation qui reposent principalement sur l’adaptation des parcours de formation aux exigences du marché de l’emploi d’une part et aux besoins des apprentis et stagiaires d’autre part, expliquant que le secteur de la formation professionnelle offre un fort potentiel d’emploi.

Elle a aussi précisé que le taux de chômage est plus élevé parmi les diplômés de l’enseignement universitaire, atteignant environ 20%, particulièrement dans les régions intérieures du pays.

L’entrepreneuriat privé …aussi

Dans l’éventail des mécanismes qui auraient vocation à atténuer les rigueurs du chômage en Tunisie, figure aussi l’entrepreneuriat privé, dont le ministère de l’emploi de la formation professionnelle s’attache à développer et de simplifier les procédures pour faciliter la création d’entreprises et augmenter les opportunités d’emploi.

C’est que le tissu économique actuel ne parvient pas à fournir des emplois à ses demandeurs en raison de plusieurs problèmes structurels, notamment le fait que 80 % des entreprises tunisiennes emploient moins de 10 personnes justifiant la hausse du taux de chômage à 16,4 % au quatrième trimestre de 2023 comparé à 15,2 % l’année précédente, par la hausse du taux de scolarisation.

Le ministère estime et assure que l’entrepreneuriat privé est une solution durable au chômage.

Il convient de noter à cet égard que les Pays-Bas ont lancé, depuis 2019, un programme pour soutenir le secteur privé dans plusieurs pays africains, dont la Tunisie, afin de mettre en place des initiatives pour l’emploi des jeunes et la création d’opportunités de travail décent.

Ce programme, axé sur le traitement des causes du chômage et l’encouragement des projets agricoles et agroalimentaires, s’étend jusqu’en 2026 et vise à sortir 230 mille jeunes du chômage parmi les pays africains, en soutenant le secteur privé et l’intégration des jeunes grâce à des solutions durables et à promouvoir la qualité de leurs activités économiques.