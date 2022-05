Le 10ème Salon de l’Entreprise, les 1 et 2 juin 2022 à Sfax

Sous le slogan « Go entrepreneur », la 10ème édition du Salon de l’Entreprise se tiendra dans la ville de Sfax les 1er et 2 juin 2022.

Organisé par le Centre d’Affaires de Sfax (CAS) en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS) et l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), 250 exposants devraient participer à cette nouvelle édition, selon un communiqué publié, mercredi, par le CAS.

Outre l’exposition, une série de grands séminaires, de mini-conférences, de tables rondes et de rencontres B2B seront au rendez-vous de cette 10ème édition qui se focalisera sur les aspects innovation, création et digitalisation dans l’entreprise.

Parallèlement à cette orientation stratégique vers le choix digital, la manifestation sera l’occasion à travers ses différentes activités et thématiques de mettre en avant la relance de l’activité économique après la crise du « Covid 19 » et ses répercussions néfastes sur l’entreprise, selon la même source.

Le Salon de l’Entreprise sera, également, marquée par l’organisation de la 2ème édition du concours « Start Up Innovation Challenge » et ce en partenariat entre le Centre d’affaires de Sfax, l’Institut Supérieur d’Informatique et de Multimédia (ISIMS) et l’incubateur COSTART.

Des prix seront accordés à 3 lauréats dans ce concours des meilleures startups en démarrage dans la thématique IT au service de l’environnement, l’agriculture et la santé.

Lancé le 15 avril 2022, l’appel à candidature de ce concours se poursuit jusqu’au 15 mai 2022. Les candidats doivent présenter leur Pitch sur les projets qu’ils ont développés le jour de l’ouverture du salon alors que l’annonce et la remise des prix aux Lauréats auront lieu le deuxième jour lors de la cérémonie de clôture du salon.