Le BE d’Ennahdha se borne à « comprendre » la « pétition des 100 »

Le bureau exécutif d’Ennahdha a dit « comprendre » la pétition signée par 100 dirigeants du parti dans laquelle ils demandent au président du mouvement Rached Ghannouchi « d’annoncer explicitement qu’il ne présentera pas sa candidature à la présidence d’Ennahdha lors du 11ème congrès prévu avant la fin de l’année et s’engage à ne pas modifier l’article 31 des statuts du parti ».

Dans une déclaration publiée vendredi, le bureau exécutif dit « comprendre » cette initiative, relevant que se sont les commissions de préparation matérielle et du contenu du congrès qui sont habilitées à réagir à toutes les initiatives et les propositions. Le bureau affirme l’engagement à soutenir les efforts pour que le congrès se tienne dans les délais impartis.

Sur un tout autre registre, le bureau exécutif d’Ennahdha a estimé que les rencontres entre le chef du gouvernement Hichem Mechichi et les représentants des partis, groupes parlementaires et organisations économiques et sociales vont permettre de mobiliser les efforts pour faire face aux questions urgentes qui sont soulevées dans le pays.

Le bureau exécutif d’Ennahdha a également salué l’accord convenu entre le gouvernement et l’UGTT sur la troisième tranche des augmentations salariales au profit des agents de la fonction publique et l’augmentation du salaire minimum garanti des agents du secteur privé.

Il s’est dit « préoccupé » par la deuxième vague du coronavirus, appelant les différentes parties intervenantes à redoubler d’efforts pour vaincre la pandémie.

Le mouvement Ennahdha « réitère sa condamnation de toutes les étapes de normalisation avec Israël visant à étouffer la cause palestinienne au profit d’intérêts particuliers et totalitaires », lit-on de même source.