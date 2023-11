Le blablatage du paiement électronique

Un vieil adage tunisien, qu’on trouve par ailleurs dans beaucoup d’autres pays arabes, soutient que « عند حضور الكاش كل شيء ببلاش » ; traduisez, « en présence du cash, tout est moins cher ». Un dicton qui résume le dilemme autour de la stratégie de decashing qu’essaient de mettre en place les autorités tunisiennes. Une stratégie, qui ne trouve pas non plus appui auprès de la classe politique, qui préfère encaisser le coût de la fabrication de la monnaie fiduciaire, ou de son changement, à l’instauration de la monnaie électronique.

Et même les jeunes, qui soutiennent les monnaies alternatives, le font davantage dans un souci de défiance des règles de change que par souci de transparence de leurs revenus. Et ce dernier mot, est là où le bât blesse dans une Tunisie où la fuite fiscale ou la sous-déclaration sont un sport national, un pays où l’on recense plus de 12 millions de comptes bancaires et postaux.

La Banque Mondiale estime pourtant que 30 à 40 % de la population adulte (soit 2,5 à 3,5 millions de personnes), et plus de la moitié des entreprises en Tunisie (soit entre 245 000 et 425 000 entreprises déclarées) n’ont pas ou que peu d’accès au secteur financier traditionnel. Sur ces plus de 12 millions, seuls 7 millions ont des cartes bancaires. Ainsi, si le taux de bancarisation est de plus ou moins 50 %, le taux de pénétration de la carte bancaire est beaucoup moindre.

« Lorsqu’on constate qu’il y a 32.000 TPE pour un tissu économique de 400.000 PME, on se dit en effet qu’il y a quelque chose qui cloche », commente Bilel Darnaoui de Tunisie Monétique. Et le DG de TM, qui a oublié de dire que la grande majorité de ces cartes sont utilisées pour le retrait et non pour le paiement, de constater aussi que « il y a un problème d’acceptation et plusieurs explications pour cela. En premier lieu, le fait que les commerçant préfèrent le cash. Ensuite le coût du TPE qui est actuellement de mille DT. La Tunisie compte 7 millions de cartes, mais qui ne font que 140 millions de transactions. Et ce n’est pas suffisant ». En fait, l’infrastructure et la règlementation existent, et la 1ère carte électronique date de l’an 2000, faite par la Poste de Tunisie. Mais la culture manque toujours, comme le constate Jamel Ben Yaacoub DG de l’OIF.

Selon Bilel Darnaoui, « il faut que tous les paiements que fait le Tunisien pour l’Etat, comme la vignette automobile, ou les impôts et taxes, deviennent obligatoirement électroniques comme c’est le cas de la visite technique automobile où les chiffres explosent ou l’achat du timbre d’accès aux concours du ministère des Finances ou encore le timbre de voyage qui est en cours de mise en place. Tous des cas qui développeront les cas d’usage et engageront l’effet d’entraînement. Car c’est lorsqu’on « impose » tout cela que le Tunisien sera prêt à sauter le pas du decashing », pense à juste titre le DG de TM.

Or, lorsqu’on constate que mêmes les recettes des finances de l’Etat qui prêche le decashing ne sont pas outillées en TPE, et même le chèque (Ce dernier sera d’autant plus délaissé, après sa dépénalisation), que beaucoup d’entreprises publiques, qui acceptent parfois le paiement en ligne, ne sont pas encore outillées pour le paiement par carte, alors qu’on développe déjà en Tunisie le paiement sans contact.

– Le vrai problème tient aux commissions des banques

Le véritable problème pour développer le decashing et réussir la transition du scriptural vers la monnaie électronique, en commençant par le commerce, reste la question du coût. D’abord celui du TPE, bien que Bilel Darnaoui nous ait assuré que certaines banques pratiquent le mode location de ce

Terminal de paiement. Et ensuite celui des commissions sur les transactions par cartes, tant pour le consommateur que pour les commerçants. Sur le site de l’Observatoire de l’inclusion financière, on apprend que la simple cotisation pour une carte bancaire nationale peut arriver à 500 DT. Il y a quelques semaines, on pouvait y trouver un comparatif de ces commissions d’accès aux services à distance entre banques de la place. Ce comparatif semble avoir disparu suite à la publication d’un article de presse à ce sujet.

Jusque-là, les banques se sucrent fort sur le dos de tout le monde, et le ministère tunisien des Finances (MTF) ne veut pas intervenir et continue ainsi d’ignorer ce que cela peut rapporter en fiscalité pour l’Etat.

Durant les 10 dernières années, le MTF a ménagé petits commerces laissés sous régime forfaitaire, professions libérales comme les médecins et les pharmaciens qu’il n’oblige pas à l’exclusivité des paiements électroniques, et continue de le faire. Il y a quelques années, le MTF avait décidé de placer cafés, restaurants, et autres lounges sous caisses enregistreuses connectées, avant de décider de reporter cette décision.

Bref, le paiement électronique reste pour l’instant du blablatage de responsables. Les banques ne veulent pas baisser leurs commissions qui restent le nœud gordien de toute la stratégie de decashing. BCT comme MTF évitent de soulever cette question, et encore moins intervenir. Ceux qui acceptent les TPE et le paiement électronique, commerçants, prestataires de services et particuliers, ne veulent pas des commissions telles qu’elles sont pratiquées par les banques, jugées prohibitives.