Le bloc PDL appelle le secrétaire général du gouvernement à entamer les procédures pour la dissolution de la section tunisienne de l’Union des Oulémas musulmans

Le Parti destourien libre (PDL) a indiqué, samedi, dans un communiqué que les activités de la section tunisienne de l’Union des Oulémas musulmans n’a jamais été sous le contrôle du ministère des Affaires religieuses.

- Publicité-

« Le ministère des Affaires religieuses n’a aucune idée sur les cours enseignés par cette association étrangère dont le statut relève de l’institution mère créée par Youssef al-Qaradâwî », a ajouté le communiqué.

Selon le PDL, la convention conclue entre le ministère et cet établissement n’a pas été activée par le département des Affaires religieuses depuis 2013. Par conséquent, la maîtrise en sciences Charaïques délivrée par l’établissement n’a pas de valeur juridique et ne peut être adoptée dans le recrutement des imams, soutient le parti.

Le groupe parlementaire PDL a appelé le secrétaire général du gouvernement à entamer les procédures pour la dissolution de cette institution qui « offre un enseignement parallèle et contribue à la propagation de l’obscurantiste ».

Le PDL observe depuis mi-novembre 2020 un sit-in devant le siège du bureau de l’Union des Oulémas musulmans à Tunis pour demander sa dissolution.