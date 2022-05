Le bon « Tuto » de la BCT pour comprendre le TMM (Vidéo)

Bonne initiative de la BCT, de mettre en ligne un tutoriel (Tuto) en dessin animé, pour expliquer aux Tunisiens, ce que c’est la politique monétaire dont elle a la charge, la différence entre taux directeur, TMM interbancaire et le taux d’intérêt auquel les banques font crédits aux particuliers et aux entreprises. Un « Tuto », de grande utilité, surtout après la dernière augmentation, par la BCT de son taux directeur (TD). Suivez le lien (https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/BCT-PM-FINAL.mp4) , regardez, écoutez, et vous comprendrez

