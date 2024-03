Le Brésil, touché par une vague de chaleur, avec un record de 62,3 °C !

Un nouveau record de chaleur vient d’être battu à Rio de Janeiro, avec 62,3 °C en température ressentie.

Selon les données rapportées par Reuters, l’ouest de Rio est la zone où se concentrent les quartiers pauvres, où vit plus de 40 % de la population la cité qui compte plus de six millions d’habitants.

Face à ces fortes chaleurs, les très célèbres plages d’Ipanema et de Copacabana ont été prises d’assaut par les habitants. D’autres ont trouvé refuge au parc de Tijuca, poumon vert de la ville, détaille la même source.