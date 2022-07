Les États-Unis frappés par une vague de «chaleur extrême»

Une vague de «chaleur extrême» frappe des dizaines de millions d’Américains ce week-end, avec de nombreux records de températures attendus dans le centre et le nord-est. Un feu de forêt se propage de manière alarmante en Californie.

L’incendie Oak Fire – décrit comme «explosif» par les autorités – s’est déclaré vendredi dans le comté de Mariposa, près du parc national de Yosemite et de ses séquoias géants.

Il s’est déjà déplacé sur quelque 4800 hectares, détruisant dix propriétés et en endommageant cinq autres, selon un bulletin samedi du Département californien des forêts et de la protection contre le feu.

Ce feu est l’une des conséquences les plus dramatiques de la vague de chaleur qui touche les États-Unis ce week-end, dans une zone localisée entre la Californie et l’Oregon à l’Ouest, mais de manière beaucoup plus étendue dans le Centre et le Nord-Est.

Les températures dans ces deux régions devraient atteindre leur pic dimanche au plus tôt. «Depuis les plaines du sud jusqu’à l’est, la température sera extrêmement oppressante», a annoncé samedi soir le service météo national (NWS), mettant aussi en garde contre de violents orages.

Une chaleur étouffante était notamment ressentie dans la capitale Washington, où la température a flirté avec la barre symbolique des 100 degrés Fahrenheit (38 degrés Celsius) qu’elle devrait atteindre ou dépasser dimanche pour la première fois depuis des années.

New York n’était pas épargnée, avec des températures proches de 35 degrés. La température ressentie pourrait aussi atteindre 43 degrés dans certaines zones de l’Utah (Ouest), de l’Arizona (Sud) et dans le Nord-Est, selon NWS