Le Brésil, un marché prometteur pour l’huile d’olive et les dattes tunisiennes

Les exportateurs tunisiens d’huile d’olive voient des opportunités prometteuses pour leurs produits sur le marché brésilien. En tant qu’exposants à l’APAS Show de São Paulo, ils ont décrit le Brésil comme un marché de consommation doté d’un fort potentiel de croissance.

C’est le cas de l’entreprise Rivière D’Or qui avait déjà exporté vers le Brésil, mais seulement en petites quantités. L’entreprise a participé à l’APAS en 2019 et cherche à stimuler les ventes sur le marché latino-américain en participant à l’édition actuelle. La société a une capacité de production de 30 000 tonnes par an, tandis que les exportations représentent 95 %.

L’entreprise exporte vers plus de 50 pays, en particulier les États du Conseil de coopération du Golfe (CCG), suivis des États-Unis, des marchés européens et du Japon. Elle dispose d’un laboratoire d’essais de qualité accrédité par le Conseil oléicole international basé en Espagne.

La société Al Jazira est du même avis concernant le potentiel du marché brésilien. Cependant, son management pense qu’il faut plus d’efforts pour présenter l’huile d’olive tunisienne et sa qualité aux consommateurs brésiliens, car il n’y a pas beaucoup de sensibilisation au produit.

Pour cette entreprise, citée par ANBA, l’agence de presse arabo brésilienne, le marché brésilien affiche les taux de croissance les plus élevés et une demande croissante d’huile d’olive, et l’APAS est l’un des salons commerciaux les plus importants et les plus renommés d’Amérique latine. L’entreprise avait participé avec succès au salon en 2019 et obtenu quelques clients, mais la pandémie de coronavirus a entraîné une interruption des activités.

Autre entreprise tunisienne exposant à l’APAS, Asdrubal qui « voit de grandes opportunités de pénétrer le marché brésilien, étant donné la présence de produits similaires de moindre qualité dans le pays latino-américain ».

L’entreprise produit quatre variétés d’huile d’olive, à savoir l’huile d’olive biologique extra vierge, l’huile d’olive extra vierge, l’huile d’olive vierge et l’huile de grignons d’olive. L’entreprise possède quatre lignes de production et fabrique quelque 3 000 unités par heure, ce qui lui permet de servir le marché mondial. Elle dispose de tous les certificats de qualité lui permettant d’exporter sur tous les marchés.

Les dattes à l’assaut des palais brésiliens

Les entreprises tunisiennes exportatrices de dattes sont en ordre de bataille, soit pour prendre pied sur le vaste marché brésilien, soit pour s’y développer. Elles sont cinq à s’y atteler à travers leur participation au Salon APAS qui se tient à São Paulo depuis lundi, dans l’espace organisé par la Chambre de commerce arabo-brésilienne (CCAB). Certaines y sont présentes pour la première fois, d’autres y étaient lors des éditions précédentes et ont déjà exporté vers le Brésil, à l’instar de Golden Export qui avait déjà vendu sur le marché brésilien et s’emploie cette année à gagner de nouveaux clients et augmenter son volume d’affaires. C’est la première fois que l’entreprise participe à l’APAS.

Le volume des exportations de l’entreprise est d’environ 4.000 tonnes par an, soit 80% de sa production. Elle exporte ses produits vers plus de 22 pays, notamment des pays orientaux comme la Malaisie, l’Indonésie et Singapour, ainsi que l’Italie, la France, les États-Unis et le Brésil.

Son management cherche à encourager la consommation de dattes tunisiennes au Brésil et envisage également de pénétrer d’autres marchés en Amérique latine, comme l’Argentine.

La societé Nouri, qui se spécialise également dans la production et l’exportation de dattes tunisiennes, est, pour sa part, une entreprise familiale qui a hérité du métier et de la production de dattes des ancêtres, une tradition maintenue jusqu’à ce jour. En 1992, l’entreprise a commencé à exporter les dattes tunisiennes Deglet Nour dans le monde entier, de l’Australie au Canada.

Elle voit dans le Brésil « un grand marché prometteur pour les dattes de Tunisie », pour avoir « réussi à atteindre des taux de croissance allant jusqu’à 20 % par an au cours des dernières années », et compte désormais sept clients sur le marché brésilien, contre un seul en 2015.

Elle souligne que les dattes de Tunisie combinent une haute qualité et des prix raisonnables pour les consommateurs du monde entier. Elle exhibe pour la première fois à l’APAS, qui est « l’un des salons les plus importants et les plus renommés d’Amérique latine, et pas seulement au Brésil », explique-t-elle à ANBA.

Quant à la société Fadhel International Trading, elle possède des usines en Tunisie, en Égypte, en Arabie Saoudite et en Irak, ainsi que des bureaux aux Émirats arabes unis, en Palestine et en Jordanie. Sa production est réalisée sous deux marques commerciales : Barari Dates Group, basé aux Émirats arabes unis, et Fit.

La production annuelle de l’entreprise est estimée à environ 80 000 tonnes provenant de tous les pays arabes où l’entreprise est implantée, dont 2 000 de Tunisie, d’où les dattes arabes sont ensuite exportées vers plusieurs pays du monde, en particulier l’Inde, la Russie, la Malaisie, le Bangladesh, les États-Unis, la France et d’autres pays européens.

La société rappelle avoir exporté environ 4 conteneurs vers le Brésil par l’intermédiaire d’un opérateur portugais, « une expérience qui n’a pas été aussi fructueuse que prévu, et c’est pourquoi l’entreprise cherche à exporter directement vers le marché brésilien », souligne-t-elle, « le marché brésilien étant énorme et la communauté arabe locale représentant également de grandes opportunités pour les produits tunisiens et autres produits arabes ».