Le budget de l’Etat 2021 révisé à la baisse de 52,6 milliards de dinars à 51,8 milliards de dinars

Le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement, Mohammed Ali Kooli, a annoncé, dimanche soir, lors de la plénière consacrée à l’examen du projet de la Loi de finances 2021, que le budget de l’Etat pour l’année 2021 a été révisé à la baisse de 52,6 milliards de dinars à 51,8 milliards de dinars, en réponse à des propositions avancées par la Commission de Finances, relevant de l’ARP.

Kooli s’est engagé, à cette occasion, à œuvrer, en 2021, pour améliorer le système de compensation, restructurer les entreprises publiques afin d’améliorer leurs compétitivités et rationaliser la masse salariale, estimée, en 2020, à plus de 20 milliards de dinars.

Le ministre a souligné, ainsi, l’impératif de définir des solutions appropriées pour pouvoir contrôler la masse salariale, même dans le cadre de la La loi n° 2020-38 du 13 août 2020, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public.

Il a fait part, dans ce cadre, de l’engagement de son département à mettre en œuvre les lois qui seront adoptées par l’ARP, à condition que tout recrutement soit effectué dans le cadre de la loi n° 2020-38 et que les nouveaux employés apportent une valeur ajoutée à l’administration publique.

Kooli s’est engagé, aussi, à réaliser les objectifs assignés d’investissement, estimant que la préservation des équilibres financiers de l’Etat « n’est pas une tâche facile » durant cette conjoncture difficile.

Il estime que les décisions prises par le gouvernement sont « audacieuses », surtout au vu des circonstances exceptionnelles que connaît le pays en raison de la crise sanitaire, notamment la décision relative au remboursement des emprunts d’une valeur de 15,5 milliards de dinars en 2021.

« Le remboursement de ces crédits permettra de renforcer la confiance des bailleurs de fonds en la solvabilité de la Tunisie », a-t-il noté, annonçant qu’une délégation du Fonds Monétaire International effectuera une visite, la semaine prochaine, en Tunisie, pour préparer les nouvelles négociations, pour un éventuel programme de coopération, qui sera lancé prochainement.

Par ailleurs, le ministre a rappelé que le projet de LF 2021 n’a pas proposé aucune imposition supplémentaire et a tenu à unifier l’impôt sur les sociétés au niveau de 18%.

Finalement, il a appelé les députés, et en particulier les membres de la commission des finances, à présenter leurs propositions concernant le projet du budget de l’Etat quelques semaines avant son examen à l’ARP.