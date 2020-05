Le calendrier de reprise dans le secteur culturel privé publié

La reprise des activités dans les institutions culturelles et artistiques privées se fera progressivement à partir de ce lundi 18 mai 2020, tout en se conformant aux restrictions officielles en cette période de confinement sanitaire guidé.

Selon un arrêté ministériel (datant du 16 mai), publié lundi sur le site du ministère des Affaires Culturelles, les diverses institutions concernées par la reprise sont tenues de respecter les restrictions sanitaire officielles de distanciation sociale et de prévention de la pandémie du covid-19.

Les sociétés de production audiovisuelles, les maisons d’édition et les clubs de jeux inaugurent, ce lundi 18 mai, le calendrier de reprise sans aucune restriction sur les activités habituelles de ces institutions.

Les centres culturels privés pourront reprendre, à partir du 20 mai, les activités artistiques et culturelles et les ateliers de formation qui se feront néanmoins sans public.

Idem pour les sociétés de production et de promotion des œuvres dramatiques qui reprendront sans public. Cependant, ces sociétés pourront reprendre toutes leurs activités à partir du 27 mai.

La reprise dans les galeries et les musées privés est possible, respectivement, à partir du 1er et du 5 juin, en présence du public et à hauteur de 50 pc de la capacité d’accueil de chaque institution.

S’agissant des ateliers des arts plastiques, ils peuvent reprendre à partir du 27 mai, tout en se pliant au même règlement qui préconise la présence de la moitié du nombre de personnes habituellement autorisé sur des lieux.