Le Casino d’Hammam-Lif renaît de ses cendres et reprendra vie dans un proche avenir

Un contrat de partenariat entre les secteurs public et privé a été signé, ce samedi 25 juin 2022 pour la restauration du Grand hôtel ou le Casino de la ville d’Hammam-Lif.

L’accord a été signé par Mohamed Atef Majdoub, président de la Commission supérieure du partenariat entre le secteur public et privé, Faouzi Mahfoudh, directeur général de l’Institut du patrimoine, Stephan Orval coordinateur d’Expertise France et Mohamed Rekik, ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, rapporte Mosaïque fm

Le Casino d’Hammam-lif construit en 1894 est un espace culturel et touristique qui a servi au tournage de plusieurs films dont Hercule Poirot. Le bâtiment a reçu la visite de plusieurs stars internationales. Il a aussi accueilli des spectacles folkloriques.

Composé de onze chambres avec vue sur la plage d’Hammam-lif, le Casino a été fermé et délaissé durant plusieurs années.

Le contrat de réaménagement et de restauration du Casino s’inscrit dans le cadre du projet la Tunisie est notre destination. Un projet qui vise à prendre en charge environ trois mille sites historiques et faisant partie du patrimoine. Une enveloppe de 51 millions d’euros est consacrée à ce projet qui se déroule de 2019 à 2025.