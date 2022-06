« Concession pour la Restauration, la Reconversion, la Valorisation, l’Exploitation et l’Entretien du Casino d’Hammam-Lif»

Dans le cadre de sa politique de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel, la commune d’Hammam-Lif a décidé de mettre en concession le Casino, monument historique protégé. La bâtisse qui a fermé ses portes depuis 2010 s’apprête, une fois rénovée dans les règles de l’art, à nous livrer un nouveau visage tourné cette fois vers la culture et le tourisme.

Cet appel d’offre s’inscrit dans une dynamique visant à sauver et à redonner vie au patrimoine bâti remarquable porté conjointement par le ministère des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, l’Instance Générale des Partenariats Public Privé, l’Institut National du Patrimoine, avec l’appui du projet Patrimoine 3000 mis en œuvre par Expertise France dans le cadre du programme Tounes Wijhetouna cofinancé par l’Union européenne.

La mise en concession du Monument vise à la fois la restauration de l’intégrité architecturale, la sauvegarde de l’authenticité patrimoniale ainsi que la reconversion aux nouvelles fonctionnalités permettant l’exploitation du Monument à des fins culturelles et touristiques.

