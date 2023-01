Le célèbre acteur américain Robert de Niro s’apprête à inaugurer son premier hôtel à Marrakech le 21 janvier

La marque mondiale de style de vie Nobu Hospitality, fondée par Nobu Matsuhisa, Robert De Niro et Meir Teper, a annoncé l’inauguration prochaine d’un hôtel de la chaine à Marrakech, au Maroc. «Le lancement de l’hôtel aura lieu durant le weekend du 20 au 22 janvier 2023, en présence de médias nationaux et internationaux pour le lancement du «Soft Opening» (préouverture) qui durera environ deux mois, rapporte le site Courrier de l’Atlas, citant la direction de l’établissement.

La chaîne hôtelière est dirigée par le trio ; la vedette mondiale Robert De Niro, le producteur de films Meir Teper et le célèbre chef sushi Nobu Matsuhisa.

L’ouverture du Nobu Marrakech Hotel coïncidera avec l’ouverture d’un autre hôtel de la même marque à Dubaï. Il est situé au cœur du « Triangle d’or » de Marrakech, dans le quartier de l’Hivernage, à quelques pas du cœur historique de la ville, des souks et de la vibrante place Djemaa el-Fna.

Ainsi, Marrakech confirme une fois de plus sa notoriété en tant que destination de style de vie de luxe.

Le Nobu Marrakech Hotel comprend 71 suites, un toit panoramique avec piscine, une sélection de restaurants dynamiques, bar à sushis, espaces sur le toit, centre de remise en forme luxueux, des piscines intérieures et extérieures et un espace de réunion et d’événement.