Le Cepex organise une série de réunions pour aider les entreprises à identifier les obstacles entravant l’exportation

Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise, du 4 au 20 juillet courant, à la maison de l’Exportateur, une série de réunions sectorielles destinées aux entreprises tunisiennes exportatrices, et ce, dans le cadre du plan de développement des exportations.

Ces réunions visent à recenser les problématiques à l’export rencontrées par les entreprises et à proposer des solutions concrètes à entreprendre et des actions promotionnelles à programmer pour l’année 2024, indique le Cepex sur son site.

Ces réunions s’adressent aux entreprises opérant dans différents secteurs dont l’agroalimentaire, les technologies, l’artisanat, le commerce, les industries pharmaceutiques, l’enseignement ainsi que le textile et l’habillement.

