Le chef de l’Etat examine les mesures liées à l’accueil des victimes de l’agression sioniste contre Gaza

-Le président de la République, Kais Saïed, s’est entretenu, mercredi après-midi au palais de Carthage, avec le ministre de la Santé, Ali Mrabet, le ministre-conseiller auprès du président de la République, Mustapha Ferjani, et le président du Croissant Rouge tunisien (CRT), Abdellatif Chabou.

L’entretien a porté sur les mesures devant être prises pour accueillir,dans les plus brefs délais, des Palestiniens, victimes de l’agression sioniste brutale dans la bande de Gaza, dans de bonnes conditions.

Selon un communiqué de la présidence de la République, ces mesures seront prises en coordination avec les ministères de la Défense nationale, des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, de la Santé, des Transports, et le CRT.

» Les frères palestiniens seront accuillis dans les établissements hospitaliers publics mais aussi dans les établissements privés qui ont exprimé leur disposition à participer à cette sainte mission, tout comme les pharmaciens et les médecins « , lit-on de même source.

Le président de la République a souligné que l’accueil des frères palestiniens en Tunisie reflète la volonté du peuple tunisien, et que la solidarité n’est pas seulement une solidarité verbale, mais une solidarité effective.

En outre, le chef de l’Etat a recommandé de poursuivre le pont aérien des aides fournies par le peuple tunisien aux frères en Palestine par l’intermédiaire du CRT.

