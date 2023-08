Le chef de l’Etat reçoit le chef du gouvernement

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi, au Palais de Carthage, le chef du gouvernement, Ahmed Hachani.

La rencontre a porté sur la pénurie et l’augmentation vertigineuse des prix des produits de base ainsi que sur les difficultés rencontrées par les citoyens avec les municipalités pour les demandes d’extraits de naissance et de contrats de mariage, indique un communiqué de la présidence de la République.

Le chef de l’Etat a insisté sur l’impératif de lutter contre » les réseaux qui se cachent dans les coulisses et œuvrent à raviver les tensions sociales « , affirmant que l’Etat détient les moyens légaux nécessaires pour poursuivre en justice tous ceux qui cherchent à porter préjudice aux droits des citoyens.

